Zilele Municipiului Slobozia, cea de-a XVIII-a editie!

Municipalitatea organizeaza si in acest an o noua editie a Zilelor Municipiului Slobozia. Este vorba de cea de-a XVIII-a editie care a debutat deja de ieri (luni, 14 mai) si se va incheia duminica, pe 20 mai 2018. Programul este ca si in ceilalti ani foarte diversificat si cu siguranta ca va reusi sa multumeasca toate categoriile de varsta ale participantilor.

Astfel, luni, 14 mai, a avut loc un concurs de istorie slobozeana intitulat „Naparis”, la care s-au intrecut elevi din ciclul liceal, iar seara un concert sustinut de orchestra Colegiului National ,,Dinu... citeste mai mult