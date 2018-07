Sute de litri de bere am pregatit pentru vizitatorii targului nostru, care s-a deschis de astazi in Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Biserica Maramureseana.

Si cum berea nu “merge” singura, avem o serie de delicatese la gratar. De la mititeii boieresti, pastrama, frigarui, la muschiulet si “aripioare” de porc, pregatite cum numai bucatarii nostri stiu. Vreti sa-i vedeti in actiune? Va asteptam la targ de astazi pana duminica inclusiv.

Din meniu nu lipesc bunatati la ceaun si sarmalute cu mamaliguta, dar avem si hamsii cu... citeste mai mult