O nouă acţiune cultural-educativ, sub genericul „Zilele Basarabiei în România de la Mare - Dobrogea“ şi sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (SŞIR), filiala Constanţa, a fost organizată săptămâna trecută, într-o şcoală, dar la Tulcea, de această dată.



Reuniunea afectiv-memorială „Marea Unire de la 1918. Primul pas - Basarabia“ s-a desfăşurat pe 23 martie, la Şcoala Gimnazială din Hamcearca, alături de Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, filiala Constanţa.



„Reuniunea afectiv-memorială la care am avut onoarea a fi invitaţi astăzi (n.r.... citeste mai mult