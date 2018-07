Zile libere 2018: Luna viitoare aduce o noua zi libera pentru romani Bugetarii din Romania vor beneficia luna viitoare de inca o minivacanta. Potrivit Codului Muncii, 15 august este declarata zi nelucratoare.

In acest an, ziua libera de pe 15 august pica miercurea, astfel incat bugetarilor le va fi imposibil sa isi prelungeasca weekendul si sa se bucure de o minivacanta in ultima luna de vara.

Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, sau cum este mai cunoscuta aceasta zi, Sfanta Maria Mare, face parte din lista celor... citeste mai mult