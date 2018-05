Zile libere 2018. Când pică în acest an Rusaliile. Pe 27 mai și 28 mai 2018, în România, creștinii ortodocși sărbatoresc Rusaliile. Astfel, cel puțin bugetarii, dar și elevii, pe data de 28 mai vor avea liber și se vor putea bucura de o minivacanță.

Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh, are loc după 50 de zile de la Sfintele Paști. Anul acesta Pogorârea Sfântului Duh pică pe data de 27 mai, duminica. Această sărbătoare este una dintre cele mai vechi pe care le are creștinismul, fiind sărbătorită încă din vremea sfinților apostolilor.

S-a zvonit că anul acesta o să avem parte de cea mai mare vacanță oferită de stat, 9 zile libere, vrând să se facă o punte de... citeste mai mult

azi, 10:39 in Social, Vizualizari: 27 , Sursa: A1 in