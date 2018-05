Real Madrid a câştigat pentru a treia oară la rând trofeul UEFA Champions League, după ce a trecut în finală de Liverpool cu scorul de 3-1. Bale cu o dublă şi Benzema au înscris pentru madrileni, iar Sadio Mane a punctat pentru Liverpool. Zidane şi elevii săi au intrat, din nou, în istorie în această seară.

Francezul a devenit primul antrenor din istorie care cucereşte trei Ligi ale Campionilor la rând, şi i-a depăşit la acest capitol pe Jose Mourinho, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson şi Jupp Heynckes. In less than three full seasons as a manager, Zinedine... citeste mai mult