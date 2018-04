Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, s-a declarat „foarte mulţumit” de victoria obţinută pe terenul lui Bayern München (2-1), în prima manşă a semifinalelor Ligii, dar a recunoscut că se aşteaptă la un meci extrem de dificil în returul de pe Santiago Bernabeu.

„Sunt foarte mulţumit, a fost un meci dificil, complicat, mai ales în debutul său. Nu este uşor să câştigi pe acest teren. Noi am făcut-o şi suntem mulţumiţi. Am suferit mult, atât la început cât şi la final, însă am obţinut un rezultat important, foarte bun. Însă nu poţi juca un meci de Liga Campionilor fără să suferi”, a... citeste mai mult

