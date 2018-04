Zidane: „Real s-a calificat meritat”

"Varazdin a jucat bine, dar noi am evoluat mai bine ca la Bucureşti, am înscris când trebuia şi ne-am calificat meritat. În repriza a doua am căzut puţin, Varazdin a încercat să revină, dar am menţinut scorul", a spus Ciobotariu, potrivit...

Mediafax, 4 August 2011