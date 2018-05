Real Madrid s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în finala Ligii Campionilor, după remiza de acasă cu Bayern Munchen, 2-2, în tur, spaniolii câştigând cu 2-1. Tehnicianul madrilenilor, Zinedine Zidane, a comentat calificarea cu emoţii în ultimul act al competiţiei şi a ţinut să-i laude în mod deosebit pe doi dintre elevii săi.

"Acum putem fi bucuroşi, deşi am suferit enorm! Nu am fost buni în prima repriză, dar am fost mai buni în partea secundă. Am primit un gol rapid şi ne-a împiedicat să ne facem jocul, însă ADN-ul acestei echipe... citeste mai mult