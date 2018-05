Ziarist rus, ucis la Kiev

Ziaristul rus Arkadi Babcenko a fost împuşcat marţi la Kiev şi a murit în ambulanţă, in drum spre spital, a anunţat poliţia ucraineană.



Potrivit relatarilor, o femeie a sunat la salvare şi a anunţat că şi-a găsit soţul acasă într-o baltă de sânge. Poliţia suspectează o crimă motivată de activitatea profesională a celui ucis.

Babcenko, un corespondent de război binecunoscut în Rusia, se refugiase în Ucraina de teamă că ar putea fi asasinat. In varsta 41 de ani, jurnalistul a luptat in războiul din Cecenia, a criticat bombardamentele rusilor asupra oraşului sirian Alep şi considera că Moscova Rusia se face vinovată de agresiune împotriva Ucrainei.

