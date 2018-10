Jamal Khashoggi

Directorii companiilor JP Morgan şi Ford Motors au decis să nu mai participe la o conferinţă a investitorilor care are loc săptămâna viitoare în Arabia Saudită, ca urmare a controversatei dispariţii a ziaristului saudit Jamal Khashoggi, relatează media americane preluate de dpa ;i Agerpres.

Jamie Morgan şi Bill Ford se alătură unei întregi serii de invitaţi proeminenţi care renunţă să mai ia parte la forumul Future Investment Initiative prevăzut pentru 23-25 octombrie la Riad. S-au mai retras până acum reprezentanţii unor mari sponsori media, inclusiv CNN, CNBC, Financial Times şi New York Times, precum şi... citeste mai mult

