​În cadrul programului de celebrare internațională a Anului Centenarului, Institutul Cultural Român și Ambasada României în Regatul Unit lansează la Londra, pe 14 martie 2018, în prezența doamnei Liliana Țuroiu, președinte ICR, un elaborat website în limba engleză, care spune extraordinara poveste a Marii Uniri pentru publicul anglofon de pretutindeni.

​Inițiat și creat de echipa ICR Londra în colaborare cu mai mulți parteneri, site-ul poartă titlul The Making of United Romania și are motto-ul The greatest Romanian story ever told / Cea mai frumoasă poveste românească spusă vreodată.

​Informația de primă mână, autentificată de solide referințe istorice, este prezentată într-un mod... citeste mai mult