Impas la Instanţa Supremă! Magistraţii nu ştiu ce să facă mai exact cu dosarele blocate din cauza problemelor apărute la constituirea completurilor de cinci judecători.

Luni, dosarele grele ce vizează nume sonore, au fost din nou amânate.

„Nu știm deznodamantul, opinia noastră e ca nu e justificată. Nu este justificată schimbarea. Cred că ar fi trbuit să judece completul care a fost investit inițial. Să vedem rezultatul și ne gândim la toate procedurile după. Atunci putem lua în discuție acest aspect, după ce o să știm și noi care este deznodământul acestei dezbateri. Deocamdată nu are ce piardă nu are un statut definitiv, are tot acel statut provizoriu, în situația în care... citeste mai mult