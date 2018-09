Zi de Marti cu ghinion/ 3 ceasuri rele pentru 3 autoturisme

Marti, un barbat, in varsta de 55de ani, din Braila, in timp ce conducea un autovehicul pe strada Focsani din municipiu, a pierdut controlul asupra directiei de mers, lovind un vehicul care era parcat, acesta fiind proiectat intr-un alt autoturism, care la randul sau a lovit un al treilea auto.

In urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale, soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,80 mg/l, fiind condus la spital pentru acordarea de ingrijri medicale si recoltarea unor probe biologice de sange, in vederea... citeste mai mult