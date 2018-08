Zi de apreciere pentru leu

Interesul investitorilor pentru activele considerate riscante a permis monedelor de la marginea zonei euro sa se aprecieze fata de euro, tendinta de care a profitat si leul.

Cursul euro a scazut de la 4,6428 la 4,6426 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intr-un culoar ingust, 4,642 – 4,646 lei. Cotatiile de la ora 14:00 se plasau in jurul valorii de 4,643 lei.

La aprecierea leului au contribuit si declaratiile guvernatorului BNR, conform caruia banca centrala a revizuit in scadere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an. Pentru finalul lui 2019 estimarea a coborat de la 3 la... citeste mai mult

