Start-up-ul Fintech OS are ca ţintă să ajungă la o evaluare de 100 mil. euro în 2020.

Fintech OS, start-up-ul desprins din compania locală Softelli­gence, specializat în dezvoltarea de soluţii IT pentru industria financiară, a ajuns în decurs de 10 luni la venituri de peste un milion de euro, iar în prezent se află în discuţii pentru atragerea unei investiţii care să susţină strategia de dezvoltare şi expansiune a proiectului.

„Cred că suntem primul start-up care ajunge în 10 luni de la zero la o cifră de peste un milion de euro, vânzând excluisv tehnologie - noi nu vindem...