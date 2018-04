În România, salariile directorilor generali din industria hotelieră de prim rang sunt considerate mici în alte industrii. Spre exemplu, un director general al unui hotel de dimensiuni mari are un salariu de aproximativ 4.000 de euro per lună. Acest salariu este considerat ca fiind de nivel minim în industria construcţiilor, a spus Rudolf Fedorovici, regional representative la Odgers Berndtson Executive Search, în cadrul emisiunii de business ZF Live. Salariul unui director general din industria hotelieră de prim rang este de aproximativ 4.000 de euro per lună, salariu considerat de nivel minim pentru alte industrii, spre exemplu pentru industria de... citeste mai mult