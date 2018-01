Răzvan Voica, un tânăr din Cluj-Napoca, a pariat în urmă cu trei ani pe nevoia tot mai evidentă de pro­gramatori şi a lansat împreună cu Mihai Talpoş o şcoală de IT, ajungând la finele anului trecut la venituri de aproape un milion de euro şi un total de 2.500 de cursanţi.

„Un curs costă 250 euro pe lună, iar costul final depinde de câte luni durează programul şi de comple­xi­tate. Ca să ajungă de la cunoştinţe zero la un minim nivel de junior entry level, un cursant trebuie să participe mi­nim şapte luni şi costă cam 2.000 euro“, a spus Răzvan Voica, fon­da­torul Şcolii Informale de IT, la ZF Live.

Ideea afacerii i-a venit în 2007-2008, când lucra în industria de IT în Cluj