♦ Festivalul de muzică din Iaşi Afterhills va avea un trafic de 240.000 de oameni în perioada 31 mai - 4 iunie ♦ Preţul actual al unui bilet este de 330 de lei ♦ Artistul german Paul van Dyk şi britanicii de la Hurts şi Above& Beyond vor face parte din line-up-ul celei de-a doua ediţii a Afterhills.

Festivalul de muzică din Iaşi Afterhills are un buget total de peste 2,5 mil. euro, iar 60% din buget se vor duce către cei peste 150 de artişti care vor performa pe cele 9 scene, iar restul de 40% se vor duce către organizare.

