Companiile mici, care au un grup restrâns de clienţi, sunt mai atente la nevoile clienţilor deoarece aceştia îi ajută să se dezvolte, spre deosebire de organizaţiile mari, care au deja un portofoliu mare de clienţi şi care nu îşi dau la fel de mult interesul pentru satisfacerea clienţilor.

„Cred că organizaţiile mai mici, care încep cu un grup mic de clienţi care îi ajută să se dezvolte, sunt mai atente la nevoile clienţilor", a spus Jeff Eilertsen, VP Client Success and Glo­bal Service Education, UP! Your Service. El a participat la emisiunea ZF Live realizată în cadrul eveni­mentului Executive Con­ver­sations organizat de com­pania de consul­tanţă

