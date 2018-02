♦ Pentru 2018 retailerul are un buget de promovare de 100.000 de euro şi se pregăteşte relansarea platformei online.

Retailerul online de ceasuri WatchShop.ro care anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 1,6 milioane de euro, plus 6% faţă de 2016, pe fondul campaniilor de marketing şi adăugarea în portofoliu de branduri exclusive, are alocat pentru anul în curs un buget de marketing de 100.000 de euro, potrivit declaraţiilor făcute de Dragoş Diaconu, CEO al WatchShop.ro, în cadrul emisiunii de business ZF Live.

