Unul din proiectele Wipro este un sistem de update pentru maşină, „over the air”, asemănător modului în care se actualizează smartphone-urile.

Contextul în care cererea este foarte mare pe piaţa forţei de muncă din domeniul de creare de software, absol­venţii talentaţi în acest domeniu sunt mult prea puţini, mai ales în zona Timişoarei, unde nevoia angajatorilor este cu mult mai mare decât numărul absol­venţilor care pot activa în do­me­niul IT, a spus Cătălin Stratulat, deli­very head of România la Wipro, în ca­drul ediţiei speciale a emisiunii de busi­ness ZF Live, transmisă în direct de la evenimentul Angajatori de top 2018.... citeste mai mult

