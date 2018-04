„În zona de oraşe mari, precum Bucureşti, Cluj, Timişoara, oamenii caută să lucreze de acasă. Zona de IT a fost prima care a permis munca de acasă şi reprezentanţii ei sunt în continuare primii care deschid pieţe.“

Salariile angajaţilor români cresc cu valori cuprinse între 5 şi 10% pe an ca urmare a unei oferte mari de locuri de muncă disponibile pe piaţa muncii, însă salariul nu este singurul aspect care ţine angajaţii în companii, a spus Bogdan Badea, noul CEO al eJobs, în cadrul emisiuniii de business ZF Live.

În ultimii ani, numărul de joburi publicate pe platforma eJobs a crescut cu aproximativ 30%-40% pe an, iar numărul de candidaţi noi s-a majorat cu 20%. Platforma... citeste mai mult