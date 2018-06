Vezi galeria foto

Peste 1.000 de programatori şi mai mult de 60 de speakeri de la companii interna­ţio­nale precum Google, Ama­zon Web Ser­vices, Red Hat, Micro­soft, SoundCloud, Bluetooth, Oracle şi TransferWise vor par­ticipa la ediţia din acest an a expo-conferinţei DevTalks, organizată pe 8 iunie la Romexpo şi dedicată industriei IT.

„Nu este doar un eve­niment, ci o ex­pe­rienţă în sine. Avem zona de expoziţie, zona de scene, speakeri de la com­panii diverse. Sunt şi companii noi la ediţia din acest an“, a spus la ZF Live Andreea Tudorache, IT com­mu­nity manager la DevTalks.

