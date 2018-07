„Dacă ne uităm la societăţile care au cifra de afaceri sub un milion de euro pe an, unde se încadrează peste 3/4 din societăţile din România, regimul de impozitare a devenit foarte favorabil.”

Costul fiscal al unei afaceri a devenit rezonabil şi atractiv pentru companiile care, spre exemplu, au un impozit de 1% pe cifra de afaceri, plus un impozit de 5% pe dividende şi o contribuţie la sistemul de asigurări sociale de sănătate de aproximativ 500 de euro per an, a spus Alexandra Smedoiu, partener... citeste mai mult