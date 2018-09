Wave Division, agenţia independentă de publicitate prezentă de 18 ani pe piaţa românească, aşteaptă venituri de două milioane de euro în acest an după ce în primul semestru a înregistrat o creştere de 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

„În 2000 am început după un plan pe care îl aveam din clasa a IX-a. România era o piaţă emergentă, cu potenţial. Anul trecut am avut venituri de peste 1,5 mil. euro. Anul acesta suntem în creştere cu 20% faţă de anul trecut. Aşteptăm venituri de 2 mil. euro pentru 2018", a...