Businessul românesc a rămas, la zece ani de la criză, unul mic, fără campioni, deplânge Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), situaţia economiei, la zece ani de la debutul crizei care a pus România în genunchi.

