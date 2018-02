București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii tuturor acțiunilor societații Zentiva S.A. (fosta S.C. Sicomed S.A. – Fabrica de Medicamente) aflate in circulație și care nu sunt deținute de aceasta și de persoanele cu care acționeaza in mod concertat. Este vorba de un numar de 76.377.607 acțiuni, reprezentand 18,32% din capitalul social al societații.

Intermediarul ofertei publice de cumparare este BRD – Groupe Société Générale S.A.

Prețul de cumparare (prețul oferit) pentru fiecare acțiune Zentiva S.A. este de 3,5 lei/acțiune.

Persoanele care...