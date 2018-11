Fotbalistul nigerian Simon Terwase Zenke a recunoscut că se bucură de faptul că a debutat la Dinamo chiar în derby-ul cu FCSB (scor 1-1), precizând că fanii noii sale echipe sunt fantastici.

„A fost un meci important pentru club. Nu ştiam dacă voi intra, sper că am făcut o impresie bună. Mă bucur însă că am debutat la Dinamo într-un derby. Fanii dinamovişti sunt fantastici. Am auzit vorbindu-se de ei, am văzut imagini şi pe YouTube, dar să văd cu ochii mei... a fost ceva incredibil. Situaţia nu e tocmai bună în clasament, antrenorul m-a adus aici ca să ajut. El m-a contactat şi m-a convins să vin la Dinamo. Mă bucur că am... citeste mai mult

