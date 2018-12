La acest eveniment nu au participat foarte mulți botoșăneni, chiar dacă au fost prezente și câteva oficialități. Printre ei s-au numărat primarul Cătălin Flutur, Eugen Țurcanu, directorul de Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani și Cristian Delibaș, directorul Direcției Agricole Botoșani. Probabil, din cauza gerului, nu foarte mulți locuitori ai municipiului au participat la deschiderea târgului de pe Unirii.



”Primăria municipiului Botoșani în parteneriat cu Direcția Județeană Agricolă Botoșani am deschis azi, 1 Decembrie, în An Centenar, Târgul de Crăciun 2018.Un târg care se dorește a veni in sprijinul consumatorilor, promovăm produse din Botoșani, promovăm... citeste mai mult

azi, 14:54 in Locale, Vizualizari: 32 , Sursa: Botosaneanul in