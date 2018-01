Cel puțin 41 de persoane și-au pierdut viața și alte zeci au fost rănite în urma izbucnirii unui incendiu la un spital din Coreea de Sud.

Incendiul ar fi izbucnit la secția de urgență din instituția medicală.

În clădire se aflau circa 200 de oameni la momentul în care focul a izbucnit. Mulți dintre ei au fost evacuați și se află în siguranță, potrivit BBC.



Pictures from the scene in South Korea as firefighters race to extinguish a deadly fire at Sejong Hospital, Miryang.

The fire is thought to have started in emergency room: https://t.co/3XqAZkbMY9 pic.twitter.com/cNlbJaHOWf

