Mai multe tornade extrem de violente au avut loc în SUA, în statul Iowa. Apoximativ 17 persoane au fost rănite și mai multe clădiri din trei orașe au fost distruse.

Mai mult, un spital a fost evacuat. Toți cei 40 de pacienți care se aflau acolo au fost transferați într-o altă unitate.

De asemenea, zeci de mașini au fost luate pe sus și îngrămădite într-o parcare, conform ABC.



Debris goes flying as a tornado touches down in central Iowa, where several people were injured as severe storms moved through the area.