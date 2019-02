Poliţia Română verifică, periodic, dacă persoanele puse sub supraveghere judiciară îşi respectă obligaţiile.

Potrivit Poliției Române, în perioada 25 ianuarie – 1 februarie 2019, la nivel naţional, au fost dispuse măsuri preventive de supraveghere judiciară față de 140 de persoane.



Astfel, polițiștii efectuează verificări cu privire la 26 de persoane față de care a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, cu privire la 113 persoane aflate sub control judiciar, precum și față de o altă persoană aflată sub control judiciar pe cauțiune.



Măsurile preventive care stabilesc supravegherea judiciară presupun obligaţii în sarcina persoanelor faţă de care au fost dispuse. În cazul... citeste mai mult