Serviciul medical de urgenţă ER24 a anunţat că cel puţin una dintre persoanele rănite este în stare critică.

Imaginile postate pe Twitter de către reprezentanţii serviciului de urgenţă arată cum pasagerii sunt scoşi din avionul în flăcări, marcat cu sigla „Martin's Air Charter”.

BREAKING At least 19 injured in South Africa plane crash near Pretoria, South Africa https://t.co/tmPB4z753q

