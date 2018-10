Peste 58.000 de teste de sarcină de la compania Clear&Simple au fost retrase de la vânzare din Marea Britanie pentru că dădeau un răspuns pozitiv fals. Compania a retras rapid testele după ce mai mute femei s-au plâns că primesc răspunsuri false.

Women are advised to check their pregnancy tests after some Clear & Simple devices gave inaccurate positive results https://t.co/dh5coSUprG

— BBC News (UK) (@BBCNews) 4 October 2018 Autoritățiile din Marea Britanie au sfătuit femeile să verifice dacă testul facut provenea din lotul cu erori. „Siguranța pacienților este prioritatea noastră. Încurajăm femeile să raporteze orice incident cu acest produs”, a declarat directorul companiei,... citeste mai mult