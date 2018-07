Bucharest International Air Show Zeci de mii de spectatori au urmarit sambata, 28 iulie, pe aeroportul Baneasa, Bucharest International Air Show (BIAS), aflat la cea de-a zecea editie.

Au participat cu 100 de aparate de zbor, in ordinea evolutiei: Şcoala Superioară de Aviatie Civilă, Aeroclubul Romaniei, Fortele Aeriene Romane, Royal Air Force, Fortele Aeriene Spaniole, Hawks of Romania, White Wings, Fortele Aeriene Cehe, Jurgis Kairys,Flying Bulls, Iacării Acrobati, Fortele Aeriene Austriece, Fortele Aeriene Ungare, Flying Bulls, Fortele Aeriene Poloneze, White-Red Sparks, Turkish Stars, TAROM , Hawks of... citeste mai mult