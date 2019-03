Zeci de elevi şi profesori din Spania, Italia, Turcia, Polonia şi Lituania au descoperit frumuseţea tradiţiilor şi meşteşugurilor româneşti prin intermediul unui proiect organizat de Colegiul Naţional de Informatică "Spiru Haret" Suceava.

Cea de-a doua activitate transnaţională de învăţare a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ „International Culture and Traditions - Young Explorers on the Start!” s-a desfăşurat în perioada 19-22 martie, participanţi fiind 25 de elevi şi 13 profesori din Spania, Italia, Turcia, Polonia şi Lituania.

