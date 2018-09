Potrivit medicului Carmen Zaboloteanu, șeful Secției Neonatologie de la Maternitatea Botoșani, numărul total de nașteri în primele opt luni ale anului a fost 1.684 de copii, din care 154 de nou-născuți cu greutatea sub 2.500 grame și vârsta sarcinii sub 37 săptămâni.



„Ca și procent numărul de nou-născuți prematuri se menține constant, 9.4% din nașteri sunt premature, procent apropiat de cel național și la fel ca anul trecut. În schimb se observă o creștere a numărului de copii cu greutatea la naștere sub 2.000 grame comparativ cu anul 2017. Cel mai mic copil născut în 2018... citeste mai mult

