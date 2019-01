Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 26.01.2018 este 10 559 din care 38 de decese. In saptamana 22 - 26.01.2018 au fost raportate inca 50 cazuri nou confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti....

Info Est, 29 Ianuarie 2018