In comuna ieseana Schitu Duca au aparut de un timp cateva zeci de berze. Pasarile au fost surprinse de zapada cazuta in ultimile zile si par sa aiba probleme mari. Vestea s-a impanzit repede in toata comuna, iar localnicii nici nu stiu ce sa creada. Pe de o parte, unii cred ca este semn de primavara, iar pe de alta parte, unii cred ca nu e un semn tocmai bun.

https://www.bzi.ro/imagini-de-colectie-zeci-de-berze-au-impietrit-intr-o-comuna-de-langa-iasi-s-ar-putea-afla-in-pericol-galerie-foto-video-644990

citeste mai mult