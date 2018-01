Zece recomandari pentru calatorii in siguranta in sezonul rece In contextul avertizarilor meteorologice de racire a vremii, Politia Romana are cateva recomandari pentru soferi, pentru o calatorie in siguranta.

1. Inainte de a pleca la drum, interesati-va cu privire la starea meteorologica de pe traseul pe care urmeaza sa il parcurgeti si echipati-va autovehiculul corespunzator. 2. In conditii dificile de trafic, circulati cu viteza redusa, pastrati distanta de siguranta in mers, pentru a putea opri in timp util si nu va angajati in depasiri riscante. 3. Pe timp de ploaie sau ninsoare, utilizati luminile de intalnire si pe timpul zilei,... citeste mai mult