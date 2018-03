Zece mineri de la Cariera Roşiuţa, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), au intrat, de astăzi, în greva foamei, cerând creşteri salariale, potrivit Mediafax.

Oamenii care protestează în faţa sediului CEO din Târgu-Jiu fie sunt liberi, fie în concediu.

„Suntem zece muncitori de la Cariera Roşiuţa. Nemulţumirea este neacordarea claselor de salarii. S-a promis că salariile mici vor creşte. Au crescut tot cele mari şi cele mici au rămas tot mici. La mine a crescut cu aproximativ 140 de lei, am avut înainte 1.875 de lei şi acum am 2.022. Problema nu e neapărat la mine. Eu am venit solidar cu colegii mei. La mine s-a mai dat ceva, s-au oferit trei clase, dar ei... citeste mai mult

azi, 15:06 in Actualitate, Vizualizari: 34 , Sursa: Azi in