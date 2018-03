Astfel, până la ora 10.00 este în vigoare o avertizare meteo cod galben pentru judeţele Ialomiţa, Prahova, Brăila, Dâmboviţa, Buzău, Ilfov, Galaţi şi Călăraşi. Potrivit meteorologilor, în aceste zone ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, iar izolat vor fi condiţii de polei. Până la ora 9.00, este sub avertizare meteo cod galben judeţul Cluj (zona joasă), unde local se vor semnala depuneri de polei şi vor fi precipitaţii mixte, iar în judeţul Mureş (zona joasă) este în vigoare până la ora 8.00 o avertizare cod galben. Local, se vor semnala... citeste mai mult

azi, 10:26 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: Adevarul in