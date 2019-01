Zece jucători ai Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi se regăsesc implicați în acțiunile loturilor naționale la sfârșitul lunii ianuarie și prima jumătate a lunii februarie, informează Academia Hagi.

Under 19 (jucători născuți după 1 ianuarie 2000)

Convocat: Marius Leca (foto)

Perioada: 4-15 februarie 2019

Acțiunea: Stagiu de pregătire al lotului național U19 în Grecia, care are drept finalitate două meciuri test cu Grecia U19 (12 și 14 februarie 2019).

Under 18 (jucători născuți după 1 ianuarie 2001)

Convocat: Alexandru Negrean