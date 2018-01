Zece barbati au fost audiati in cazul pedofilului din Drumul Taberei Cel putin zece persoane au fost audiate de politisti, in cazul suspectului de pedofilie din cartierul bucurestean Drumul Taberei.

Politica Barbatul e cautat de politisti, de doua zile, dupa ce a agresat doi copii in Drumul Taberei, dar nu exista informatii ca ancheta ar progresa in vreun fel, scrie antena3.ro.

