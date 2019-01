Zdob și Zdub, Baniciu și CLASS, la aniversarea 13 ANI Doors Club, 25-27 ianuarie

Pe 25, 26 și 27 ianuarie, Doors Club te invită la aniversarea celor 13 ANI de distracție și concerte live!! 13 ani în care am râs, am cântat și am dansat împreună!

Vineri, 25 ianuarie – ”Everybody In The Casa Mare” pentru întâlnirea cu Zdob și Zdub – „hardcore moldovenesc” și cea mai bună dispoziție a unui show full house!

Sâmbătă, 26 ianuarie, la Doors Club Constanta te așteaptă show-ul „hipnotizant” al uneia dintre cele mai de success trupe dance din România – CLASS. Înființată în 1994, CLASS a cucerit rapid și ireversibil inimile fanilor.

Duminică, 27 ianuarie, fie că mai crezi sau nu... citeste mai mult

