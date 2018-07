„Cele patru rute sunt încă în discuţii cu partenerii noştri, sunt prevăzute în programul de vară, cel mai probabil din august. Vom deschide în acest an noi rute de zbor, interne şi externe. Din această vară, Tarom are zboruri directe spre Stuttgart, din Sibiu sau Timişoara şi la Paris, din Cluj şi Timişoara. De asemenea, am deschis rutele Cluj-Iaşi, Iaşi-Timişoara. Iar pentru acest sezon estival, Constanţa este conectată la Satu Mare, prin cursele Tarom”, a declarat pentru News.ro directorul general al Tarom, Werner Wolff.

