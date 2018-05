Zara si H&M elimina cel mai folosit material in confectionarea hainelor. Care este motivul Doi dintre cei mai mari jucatori din industria modei, Zara si H&M, au anuntat de curand ca renunta la mohair, dupa ce PETA a publicat imagini tulburatoare realizate in 12 crescatorii de capre de Angora din Africa de Sud.

Cei doi producatori de imbracaminte au reactionat in urma imaginilor publicate de PETA, in care se poate vedea cum caprele de Angora, a caror lana este transformata in mohair, sunt tratate cu brutalitate.... citeste mai mult