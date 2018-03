Vremea ne-a surprins total la finalul lunii martie cu un nou episod de iarnă, iar inedită a fost zăpada, care în anumite zone ale țării a căpătat o nuanță portocalie.

Aceasta a fost dată de praful saharian, care a fost adus de un ciclon puternic care are loc în zona bazinului mediteraneean.

„Pe nordul, centrul Europei este un aer foarte rece. Din Marea Mediterana ar veni un aer mai cald și umed, dar întâlnind acest aer rece, precipitațiile nu sunt sub formă de ploaie, ci sub formă de ninsoare. Acel ciclon foarte activ este un vârtej care absoarbe aerul de prin împrejurimi și îl ridică în atmosferă.... citeste mai mult

