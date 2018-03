În zilele de început de primăvară cu zăpadă bogată, m-am întrebat când voi vedea un ghiocel. Răspunsul era dat de vântul ce bătea cu izbucniri din hău în ferestre. Zăpada şi vântul sălbatic i-au silit pe ţărani să păstreze pe umeri cojoacele lor de lână. Am întrebat-o pe fetiţa mea dacă a deranjat-o zăpada asta de primăvară. Ea mi-a spus că nu are cum să fie deranjată, pentru că zăpada era afară… Am rămas fără cuvinte. Copila, aflată încă la vârsta pubertăţii, îşi petrecea timpul cu un laptop în faţă. Atunci mi-am dat seama că... citeste mai mult

